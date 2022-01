Zestawienie najciekawszych imprez biegowych w Gdańsku 2022. Różne dystanse dla biegaczy na różnych etapach przygotowań

Kalendarz imprez biegowych w Gdańsku w 2022 roku

Gdański Ośrodek Sportu konsekwentnie od lat buduje swoją markę organizując imprezy popularyzujące ruch na świeżym powietrzu. Wśród nich coraz większym zainteresowaniem cieszą się te z cyklu #RunGdn, które zakładają biegi na ogólnodostępnych dystansach 5 km w różnych częściach Gdańska. Swoistą wisienką na torcie nieprzerwanie jest uliczny Bieg Westerplatte na dystansie 10 km. W Gdańsku można także spróbować się na królewskim dystansie maratońskim - 42,195 km.

#RunGdn 2022 w czterech lokalizacjach

Biegi spod znaku #RunGdn to propozycja dla wszystkich amatorów rywalizacji. Początkujący z pewnością poradzą sobie z dystansem 5 km, a dla wytrenowanych zawodników jest to zawsze okazja do sprawdzenia szybkości. W 2022 roku w ten sposób będzie można się sprawdzić na Oruni, Wyspie Sobieszewskiej, torze motocrossowym oraz Górze Gradowej. Udział w zawodach jest możliwy za 29 zł (przez cały czas trwania rejestracji) bez pakietu startowego oraz 55 zł (przez cały czas trwania rejestracji) z pakietem startowym zawierającym kolekcjonerski gadżet.