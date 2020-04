Zgodę na analizy testów na koronawirusa otrzymała gdańska Invicta. Na Pomorzu rośnie liczba badań, ale kolejki do wyników pozostały

Niestety, te dane pokazują jasno, że liczba wykonywanych na Pomorzu badań plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej w stosunku do liczby ludności – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Mam nadzieję, że uruchomienie kolejnych, tym razem prywatnych laboratoriów, przyczyni się do zwiększenia liczby wykonywanych badań i skrócenia czasu oczekiwania na wynik. Bardzo niepokojące jest to, że niektórzy mieszkańcy województwa muszą, jak donoszą między innymi trójmiejskie media, czekać na wyniki nawet 7 dni. W tym czasie, nieświadomie, mogą niestety zarażać najbliższych.