Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. Skąd wzięła się ta uroczystość? Jakie są tradycje z nią związane?

Zielone Świątki to jedno z najradośniejszych świąt w naszej tradycji. Co ciekawe, co roku obchodzimy je innego dnia. Wszystko to za sprawą Wielkanocy, od której zależy data święta Zesłania Ducha Świętego. W 2022 roku święto to przypada w niedzielę 5 czerwca. Z jakimi obchodami się to wiąże?