Ziemianka i korytarz w ziemi. Policja odkryła kryjówki Grzegorza Borysa?

Tutaj ukrywał się Grzegorz Borys?

Czwartek jest już siódmym dniem poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie swojego 6-letniego syna. W działania na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza w rejonie Chwarzna, Wiczlina, Witomina, Karwin i Małego Kacka, zaangażowanych jest kilkuset funkcjonariuszy. Policja jest przekonana, że właśnie tam ukrywa się mężczyzna.

O tym, skąd takie przekonanie, donosi w czwartek Wirtualna Polska - to ślad, na który policja trafiła. Serwis opublikował zdjęcie ziemianki mającej od 1,5 do 2 metrów głębokości. To właśnie w tym miejscu mógł ukrywać się 44-latek.

"Prowizoryczny dach zrobiono z wodoodpornego materiału, najprawdopodobniej z plandeki. W środku pozostawiono niedużo miejsca i położono gumową wykładzinę do spania" – czytamy.

Na tym nie koniec. Funkcjonariusze mieli również odkryć korytarz w ziemi, w którym również mógł ukrywać się Grzegorz Borys.

Czy wszystko to przygotował poszukiwany mężczyzna? Tu nie ma pewności. "Śledczy zakładają, że musiał o niej wcześniej wiedzieć i zakładać, że schronienie w niej będzie bezpieczne" – wskazuje Wirtualna Polska.