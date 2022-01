Zima ponownie zagościła w Trójmieście, ale spacerowiczów to nie odstraszyło. Jaka czeka nas pogoda w najbliższym czasie? [Zdjęcia]

Zima ponownie zagościła w Trójmieście - pogoda w weekend (8-9 stycznia 2022 r.)

8 stycznia br. w ciągu dnia w Trójmieście ma być średnio około 1°C, natomiast temperatura odczuwalna to -1,5°C. Z czasem będzie coraz zimniej. W nocy z soboty na niedzielę temperatura odczuwalna może wynosić ponad -5°C. Co więcej, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 8 stycznia po południu w całym kraju poprószy słaby śnieg. Podobnie ma być w niedzielę. 9 stycznia temperatura w dzień może wynosić od -2°C na wschodzie do 3°C na zachodzie kraju. W nocy nad morzem temperatura minimalna wyniesie około 0°C.