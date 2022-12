Zimowe ciepło i deszcz. Będzie wiało. Są ostrzeżenia hydrologiczne. Jak będzie w Sylwestra i Nowy Rok? Takie są prognozy

Ciepło było już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

- Najwyższą temperaturę maksymalną w Polsce zanotował wówczas oficjalny punkt pomiarowy w Legnicy 14,2st. C. W północnej Polsce 8,6 st. C było w Chojnicach, 8,4 st. C w Olsztynie, 8 st. C w Gdańsku – mówi Piotr Kowalkowski, prowadzący portal Info Meteo Północ PL.