Zimy już nie będzie. Żeby nie zapomnieć jak wygladają zimy w Gdańsku, przypomnijmy sobie rok 2019

Lechia Gdańsk wiosną straci na ofensywnej sile?

Transfery - zima 2020. Lukas Haraslin, skrzydłowy Lechii Gdańsk, dostał bardzo dobrą propozycję z włoskiego US Sassuolo Calcio i niebawem może ponownie biegać po boiskach Serie A. To informacja, która zaskakiwać nie może, bo Słowak od dawna sposobił się do transferu do mocniejsze...