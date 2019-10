Zioła na depresję i poprawę nastroju – 6 ziół o udowodnionym działaniu

Gorszy nastrój zdarza się sporadycznie każdemu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Receptą na jego poprawę jest często kubek pysznego kakao lub aromatyczna herbata, koc i ulubiony serial. Niestety coraz więcej osób skarży się na przewlekle obniżony nastrój, brak poczucia przyjemności i spełnienia, mimo że nie doznają one w swoim życiu sytuacji, które mógłby powodować depresję. Bo właśnie przewlekle odczuwaną niechęć do czynności, które wcześniej sprawiały nam przyjemność, poczucie beznadziei i niechęć do kontaktów towarzyskich to depresja. Poznaj 6 ziół, które wykazują udowodnione działanie w kontekście poprawy nastroju i stanu zdrowia psychicznego.

123rf