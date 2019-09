Zjazd absolwentów i jubileusz najstarszej szkoły w Gdańsku. ,,Conradinum” skończyło 225 lat [zdjęcia]

Najpierw przedstawiona została część artystyczna, przygotowana przez uczniów szkoły. Zgromadzeni mieli okazję poznać bliżej historię patrona ,,Conradinum” – Karola Fryderyka Condradiego. Usłyszeć o jego zamiłowaniu do nauki i potrzebie umożliwienia dostępu do niej także osobom niezamożnym.

Uroczystość poprzedziła uroczysta msza św. w Bazylice Mariackiej, a po niej wszyscy goście przenieśli się do gmachu PG.

Każdy jubileusz to połączenie nowoczesności i tradycji. Doświadczenia i młodości. ,,Conradinum” nigdy nie było tylko szkołą, ale zawsze zwartą społecznością, a nawet rodziną - powiedział dyrektor Technikum Budowy Okrętów, Andrzej Butowski.

Druga część była okazją do wysłuchania przemówień gości honorowych.

Na uroczystości była także przedstawicielka kuratorium oświaty, która wręczyła nagrody dla szczególnie zasłużonych nauczycieli szkoły. Podobnie wyróżnił ich wiceprezydent miasta Gdańsk.

Absolwenci miło wspominali czasy, kiedy uczyli się w szkole:

Jestem dumny, że mogłem chodzić do tej szkoły, że mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli i profesorów. Cieszę się, że zawsze po latach możemy się spotkać i mieć miłe wspomnienia – mówił Jerzy Orfanos.

– Wspominam to bardzo dobrze. To było dla mnie zderzenie różnych form edukacji, ze szkoły gminnej z taką, jaka jest tutaj. To były inne czasy, ale ta szkoła kształtowała […] Dzisiaj rozmawiałem z wieloma starymi kolegami, nasze wspomnienia się przeplatały, ale ta pamięć jest. – mówił absolwent szkoły i prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Z podobnym entuzjazmem o placówce wypowiadali się obecni uczniowie ,,Conradinum”, których reprezentacja także brała udział w zjeździe: