Złota polska jesień? Nie w najbliższych dniach… Raczej październikowa szarość w ostatni weekend miesiąca

Niż znad Irlandii, z wilgotnym powietrzem polarno-morskim będzie odpowiadał za pogodę w najbliższy weekend. Cały październik, dla osób wypatrujących złotej, polskiej jesieni był rozczarowujący. Na Pomorzu ostatni weekend tego miesiąca również będzie szary. Najcieplej ma być w niedzielę.

Chmury, opady, mgły – takie przejawy aury będą dominowały w ciągu najbliższych trzech dni, we wszystkich częściach Pomorza. Choć nie będzie mocno wiało, słota nie będzie zachęcała do jesiennych spacerów.

Prognoza pogody na ostatni weekend października

Polska pozostawać będzie w tzw. zatoce niżowej, kształtującym się w rejonie Irlandii. Niedziela może być najładniejszym dniem tego weekendu. Piątek, 27 października

Według prognoz IMGW, cały dzień będzie utrzymywało się zachmurzenie duże. Miejscami występować będą opady deszczu, głównie nad morzem. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni i północny. W Gdańsku temperatura ma się utrzymywać na poziomie 9 st. C.

Sobota, 28 października

W sobotę 28 października prognozy nie przewidują niemal żadnych zmian, w stosunku do piątku. Zachmurzenie ma być duże, w niektórych częściach Pomorza występować będą opady deszczu. Temperatura maksymalna, podobnie jak w piątek, wahać się będzie od 8 st. C do 11 st. C. Najmocniej powieje nad samym morzem, podmuchy nie będą jednak przekraczać wartości umiarkowanych. Wiać może z północy.

Niedziela, 29 października

Ma to być, wedle prognoz, najcieplejszy dzień weekendu. Polska nadal będzie w zasięgu zatoki niżu znad Irlandii, natomiast z południowego zachodu będzie napływała nieco cieplejsza, polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać. Na Pomorzu nadal będzie duże zachmurzenie, wraz z miejscowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 12 st. C do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zmieni się jego kierunek, na południowy. Co ze złotą, polską jesienią? - Na pewno nie zobaczymy jej w październiku tego roku, przynajmniej nie nad Północną Polską. Do końca miesiąca przetoczy się nad nami jeszcze kilka układów niskiego ciśnienia z całym systemem frontów atmosferycznych których kumulacja opadowa wynieść ma 15 - 30 mm - podsumowuje Piotr Kowalkowski, prowadzący pogodowego bloga Info Meteo Północ PL.

