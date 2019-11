Złote gody Wałęsów. Małżeństwo, które zmieniło losy kraju [ZDJĘCIA]

Kilka lat temu, po ukazaniu się autobiografii Danuty Wałęsy „Marzenia i tajemnice”, tabloidowe media wieszczyły nawet rozwód tej pary. Była pierwsza dama postanowiła wyjść z cienia męża z przytupem i w swojej książce otworzyła drzwi do kuchni małżeńskiej Wałęsów. Dla byłego prezydenta była to jednak kuchnia bardzo niestrawna. Długo nie mógł żonie tych wyznań darować. Niektórzy znajomi mówią, że do dzisiaj czuje się tą książką żony zraniony. Chociaż rana nie jest już tak głęboka jak przed kilkoma laty. ​

To nierealne, żeby mogli się rozstać. To porządna, katolicka rodzina. Nawet jeśli ich sprzeczki są bardziej burzliwe niż kiedyś, to są razem. Zawsze narzekałem, że moi rodzice nie zmienili podejścia do małżeństwa po tym jak dzieci, a nawet ich wnuki dorosły.

Jedno z ośmiorga dzieci Wałęsów - Jarosław, który został posłem tej kadencji, na pytanie, jak to możliwe, że to małżeństwo mimo burz i naporów trwa, odpowiada ze śmiechem, że pogłoski o ich rozwodzie były mocno przesadzone.

I dodaje: Ich małżeństwo było jednak definiowane przez wychowywanie dzieci, przez bycie w takiej dużej gromadzie ludzi. Przez wiele lat wokół nich było bardzo tłoczno. Pamiętam, że kiedy rodzeństwo założyło już swoje rodziny, to przy wigilijnym stole było nas w szczytowym momencie 26 osób, tylko najbliższej rodziny. I teraz, kiedy my już wyszliśmy dawno z domu, oni powinni zacząć odkrywać nowe rzeczy w swoim związku.

W czasie gdy rozmawiam z Jarosławem Wałęsą, jego ojciec jest właśnie w Moskwie i spotyka się z Michaiłem Gorbaczowem. Ale na 8 listopada ma wrócić do domu. Dwa lata temu 8 listopada były prezydent przypomniał na portalu społecznościowym o 48. rocznicy ich ślubu. Ale zrobił to, jak zwykle, po swojemu. Najpierw napisał: „Wiele burz było w naszym życiu. Miłość wszystko zwycięży”. Ale zaraz dodał, że ta data jest dla niego też ważna, bo tego dnia padł mur berliński.

- Ciekawe jest to, że pani Danuta i pan Lech Wałęsa, młodzi ludzie, którzy chcieli się wyrwać ze swoich rodzinnych miejscowości i znaleźć nowe, własne miejsce do życia, spotkali się w Gdańsku. I stało się tak, że to małżeństwo - bo tak trzeba na to patrzeć - zmieniło losy kraju. Jakkolwiek wzniośle by to brzmiało, taka jest prawda. Czy to się komuś podoba, czy nie - mówi z naciskiem. ​

Zgadza się z powiedzeniem, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. W przypadku Wałęsów na pewno tak było. Gdyby Lech nie miał oparcia w małżonce, być może jego życie polityczne potoczyłoby się inaczej. - A dzięki temu, że pani Danuta zajmowała się domem i dziećmi, on mógł zajmować się polityką, która w pewnym momencie niemal do końca go pochłonęła. Bez Danuty nie byłoby takiego Lecha Wałęsy. To dla mnie jasne jak amen w pacierzu, że bez Danuty Lech nie byłby tym, kim jest. Zresztą ona tę wielką politykę, która wkroczyła w ich życie, bardzo poważnie odchorowała. To ją potem wiele kosztowało. ​