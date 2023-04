Zmarła najstarsza gdańszczanka, Maria Krause miała 106 lat. W 105 urodziny odwiedziła ją Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Zmarła najstarsza gdańszczanka - Maria Krause, żyła 106 lat i 104 dni

Maria Krause pochodziła z Kaszub, przez chwilę mieszkała w Gdyni, a od 1956 roku miała swój ukochany dom w gdańskiej Osowie. Do 70. roku życia praktycznie nie wiedziała, co to choroba. Gdy w wieku 94 lat złamała nogę, lekarz nie dawał większych nadziei na wyzdrowienie - i wtedy Maria Krause pokazała na co ją stać, ćwiczyła nawet po nocach, by odzyskać sprawność. Zmarła 15 kwietnia, w wieku 106 lat i 104 dni.