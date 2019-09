Zmiana czasu na zimowy 2019. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2019. Od kiedy przestawiamy zegarki?

W Polsce zmieniamy zegarki nieprzerwanie od 1983 roku (tylko w 1982 roku, w związku ze stanem wojennym, zrezygnowano ze zmiany czasu na letni). Wcześniej parokrotnie wprowadzano obowiązek zmiany czasu - w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981. Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak obecnie).