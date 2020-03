Zmiana czasu w 2020 roku. Kiedy przestawiamy zegarki w tym roku?

Zmiana czasu 2020. Dwie zmiany czasu w ciągu roku. Dziś zmiana z zimowego na letni!

W Polsce czas zmieniamy dwa razy w roku. W ostatnią niedzielę marca przechodzimy z czasu zimowego na letni. To właśnie wtedy przestawiamy zegarki z 2:00 na 3:00. Stanie się to w nocy z 28 na 29 marca.

Ale to nie koniec! Druga zmiana czasu następuje w ostatnią niedzielę października - wówczas cofamy wskazówki zegarków z 3:00 na 2:00.

Wyróżniamy dwie zmiany czasu:

czas letni - obowiązuje od końca marca do końca października, czyli trwa 7 miesięcy

- obowiązuje od końca marca do końca października, czyli trwa 7 miesięcy czas zimowy - obowiązuje od końca października do końca marca, czyli trwa 5 miesięcy

Kiedy przestawiamy zegarki w marcu 2020?

W 2020 roku najbliższa zmiana czasowa czeka nas w niedzielę, 29 marca. Tego dnia przestawimy zegarki o godzinę do przodu, co oznacza, że... będziemy spać krócej! Warto wspomnieć, że zmiana ta wiąże się z tym, że dłużej będzie jasno.