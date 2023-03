Zmiana pogody na Pomorzu. Ochłodzenie i powrót zimy. Jaka będzie pogoda na ostatni tydzień marca?

- Na północy kraju zrobi się chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie tam zaledwie od 4°C do 6°C, a odczucie chłodu potęgować będzie umiarkowany i dość silny wiatr. Na pozostałym obszarze kraju nadal ciepło do 11-12°C na południu - czytamy w prognozie IMiGW. - W niedzielę [02.04.2023 r. - red.] zrobi się chłodniej już w całym kraju. W nocy w północnej i centralnej Polsce możliwy niewielki mróz do –2°C, a w dzień wszędzie dość chłodno, maksymalnie do 5-6°C. Na południu, zachodzie i gdzieniegdzie w centrum będzie pochmurno i tam należy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bez opadów i więcej przejaśnień, możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.