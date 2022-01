Zmiana pokoleniowa przy ul. Klinicznej w Gdańsku. Bocianie Gniazdo zastąpi dom opieki dla seniorów Kamil Kusier

Minęły dwa lata od przeniesienia szpitala przy ul. Klinicznej do Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Po przerwie spowodowanej pandemią wznowione zostały również prace inwestorskie w dawnym Szpitalu Położnictwa i Chorób Kobiecych we Wrzeszczu, których zakończenie planowane jest na styczeń 2024 roku. Co znajdzie się w przedwojennym budynku? Nowoczesny dom opieki dla seniora, w którym znajdzie się 105 pokoi i 24 apartamenty. Za inwestycję odpowiada ORPEA Polska, część międzynarodowej Grupy ORPEA, która w 25 państwach Europy posiada ponad 1000 placówek.