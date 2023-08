Zmiana telefonu. O czym trzeba pamiętać, aby bezpiecznie korzystać z aplikacji bankowej?

Na nowym urządzeniu należy pobrać aplikację bankową, korzystając z autoryzowanego sklepu.

– Aplikację pobierzesz z autoryzowanego sklepu Google Play, App Store lub AppGallery. W przypadku CA24 Mobile do wykonania jest kilka kroków. Otwórz aplikację i wybierz Aktywuj. Następnie wpisz swoje dane (alias lub identyfikator i PESEL) i podaj hasło do logowania w serwisie CA24 eBank lub hasło z SMS-a. Zadzwonimy do Ciebie, a bot poprosi Cię o wybranie konkretnego obrazka na ekranie. Kolejno ustaw PIN mobilny i powtórz go. Na ostatnim etapie podaj kod z SMS-a – i już możesz korzystać z aplikacji – dodaje Michał Czurbaski.