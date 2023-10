Zmiany w badaniach profilaktycznych dla kobiet. Więcej pań ma szansę ujść rakowi z życiem

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało dostęp do badań mammograficznych dla rozszerzonej grupy kobiet. Od 1 listopada tego roku z takich badań skorzystać będzie można od 45. do 74. roku życia. Lekarze i stowarzyszenia Amazonek od dawna postulowali, by dostępność do tych badań była jak najszersza.

Elżbieta Betlińska, prezes stowarzyszenia Amazonek w Darłowie, zauważa, że rak nie zna się na kalendarzu. Dopada kobiety w różnym wieku, dlatego tak ważna jest skuteczna profilaktyka.

- Trafiają do nas młode kobiety, które przytłoczyła diagnoza. Jednak szybko z naszego stowarzyszenia znikają. Wracają do pracy, do swojego życia. Bo w ich przypadku leczenie przynosi świetne rezultaty. Warunek? Muszą zostać szybko zdiagnozowane i szybko trzeba zacząć leczenie. Dlatego jak najszerszy dostęp do profilaktyki jest tak ważny.

- Zwiększenie grupy kobiet uprawnionych do bezpłatnej mammografii to dobry kierunek - to wyjście naprzeciw zarówno młodszym, jak i starszym pacjentkom, a zarazem uświadomienie im, że one również są w grupie ryzyka - ocenia zapowiedzi ministra zdrowia lek. med. Hanna Symonowicz, koordynator Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. - Obecnie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia, bezpłatne badania mammograficzne są realizowane wśród pań w wieku 50-69 lat. Rzeczywiście jest to grupa najbardziej obciążona ryzykiem zachorowania na raka piersi. Jednakże zarówno młodsze, jak i starsze panie także powinny regularnie się badać. One również mogą zachorować, a profilaktyka jest niezwykle istotna. Pamiętajmy, że rozpoznanie na wczesnym etapie choroby nowotworowej piersi daje prawie 100 procent pewności całkowitego wyleczenia. A więc im wcześniej skorzystamy z badań, tym nasze szanse na zdrowe życie są większe.