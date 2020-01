Zmiany w gdańskiej komunikacji miejskiej. Droższe bilety, miesięczny z SKM, nowe zasady przewozu rowerów

Szczegóły nowej taryfy komunikacji zaprezentowali w środę 8 stycznia wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Sebastian Zomkowski oraz prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki. Podwyżki cen biletów będą takie, jakie już w grudniu zarekomendował Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej - Szczegóły TUTAJ!

Ceny biletów jednorazowych mają wzrosnąć o 60 gr (z 3,20 zł do 3,80 zł), a jednogodzinne z 3,80 zł do 4,40 zł. Wartość biletu całodobowego ma wzrosnąć o złotówkę (z 13 do 14 zł). Podrożeć mają bilety miesięczne 30-dniowe. Bilety ZTM Gdańsk ważne w dni powszednie podrożeją z 82 do 88 zł, a ważne przez cały tydzień z 90 do 94 zł. Stawki te obowiązywać będą przez całą dobę w związku z likwidacją taryfy nocnej.

- Z roku na rok wydatki na komunikację miejską rosną, w tym roku osiągną ponad 350 mln zł.