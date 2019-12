Zmiany w komunikacji miejskiej. Więcej kursów autobusów nr 115, korekty na liniach 156, 164, 111 i N8. Od poniedziałku 23 grudnia

Kluczową poniedziałkową nowością będzie zwiększenie liczby kursów w dni powszednie pojazdów popularnej linii 115. W godzinach 06:00–07:00 rano odjeżdżać będą one z pętli Jaworzniaków co 10 minut zamiast co kilkanaście, jak jest teraz. W szczycie popołudniowym między godz. 13 a 17, będą kursować z kolei co 15 a nie 20 minut.

Zwiększenie częstotliwości i liczby kursów oznacza szybsze i bardziej dogodne dojazdy na Ujeścisko, Suchanino czy do Wrzeszcza. Postanowiliśmy wprowadzić te zmiany z uwagi na rosnącą popularność linii 115, która m.in. zapewnia mieszkańcom Gdańska Południe bezpośredni dojazd do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - wyjaśnia Sebastian Zomkowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Kursy autobusów linii 156 i 164 zostaną dostosowane do zmian na linii 115 tak, by autobusy nie jeździły parami.

Przypominamy, że aktualna trasa linii 115 obowiązuje od września 2018 r. Wprowadzone wówczas zmiany zapewniły mieszkańcom okolic ul. Jaworzniaków alternatywne połączenie z Wrzeszczem (dotychczas tylko poprzez linie 162 i 262) i bezpośrednie połączenie z UCK, a osiedla położone wzdłuż ul. Jabłoniowej oraz Ujeścisko zyskały całotygodniowe połączenie z Wrzeszczem. Jednocześnie - Suchanino zostało skomunikowane z Gdańskiem Południe, a przybywający do UCK pasażerowie SKM korzystają z całotygodniowego połączenia z dworcem kolejowym we Wrzeszczu.