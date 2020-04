Zmiany w obostrzeniach. Jest zgoda na rekreację. Od poniedziałku będzie można się przewietrzyć i pobiegać

Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń. Po pierwsze - otwarcie lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. To dla zwiększenia komfortu zdrowia psychicznego ludzi

Pierwszy etap luzowania koronawirusowych obostrzeń to także dobra wiadomość dla biegaczy, którzy do tej pory musieli się zadowolić się przebieżką na balkonie lub łamali przepisy i potem sprawdzali swoje umiejętności podczas ucieczki przed strażą miejską. Teraz bieganie, będące naturalną formą rekreacji, będzie dozwolone.

A co na rower?

Nieco łatwiej, jak się zdaje, mają rowerzyści, o ile wychodzą na rower typowo rekreacyjnie, tzn. planują krótkie przejażdżki z zaplanowanymi postojami. Na rowerze najlepiej sprawdzi się chusta typu buff. Trzeba jednak pamiętać, że chusty sportowe mają różną grubość czy strukturę materiału. Wiosną i latem wybieramy chusty cienkie, z materiału oddychającego. Powinny one zapewnić minimum komfortu podczas jazdy. Wiele osób woli od chust maseczki antysmogowe - mają one jednak wiele wad i w ciepłe dni niekoniecznie muszą być komfortowym rozwiązaniem. Gorzej mają kolarze, którzy planują dłuższe wyjazdy. Nie ma co ukrywać, zasłanianie twarzy będzie wtedy kłopotliwe, a oddychanie utrudnione - szczególnie, gdy chusta nasiąknie wilgocią, co jest nieuniknione. Nie ma wyjścia: na wyjazd trzeba zabrać kilka chust, na zmianę. Zresztą, ta zasada sprawdzi się podczas biegów, gdy są dłuższe niż poranna kilkukilometrowa przebieżka.