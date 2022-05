Zmiany w organizacji ruchu na gdańskich ulicach. Chodzi o budowę Nowej Warszawskiej. Utrudnienia do końca maja

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na połączeniu ulicy Łódzkiej z al. Havla w Gdańsku.

- Dojazd do skrzyżowania ul. Warszawskiej/Cedrowej oraz dojazd od skrzyżowania Warszawska/Cedrowa do al. Havla możliwy będzie przez ul. Warszawską, jezdnię północną - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Wyjazd z ul. Łódzkiej w kierunku Gdańska poprowadzono ul. Łódzką do tymczasowego łącznika z al. Havla, al. Havla do ul. Wilanowskiej i ul. Wilanowską w kierunku al. Armii Krajowej.