Zmiany w programie 500 Plus. 600 plus dla pracujących i bony zamiast pieniędzy? Są pierwsze decyzje! [24.04.2020]

Kluczowy program prorodzinny partii rządzącej, czyli 500 plus mogą czekać poważne zmiany. Od 2020 mają przestać pojawiać się programy typu 500 plus a te już istniejące mogą zostać zmienione.

Koniec programów typu "500 plus" i innych dopłat bezpośrednich zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju w rozmowie z Business Insider. Zmian można się spodziewać już w 2020 roku. Jedna ze zmian ma polegać na tym, że rząd nie da niektórym ludziom nowych pieniędzy do ręki. Może to oznaczać, że w ramach 500 plus osoby upoważnione dostaną bony zamiast pieniędzy.