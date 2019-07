Zmiany w programie Rodzina 500 plus. Od 1 sierpnia wnioski można składać również drogą tradycyjną

W ciągu pierwszego miesiąca, od kiedy 500 plus przysługuje również na pierwsze dziecko, na Pomorzu wnioski online były bardzo popularne. Złożyło je ponad 170 tys. osób. Jeśli doliczyć do tego wnioski o 300 zł w ramach „Dobrego Startu”, daje to zawrotną liczbę niemal 300 tys. wniosków z województwa pomorskiego!

- Pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń już pierwszego dnia przyjmowania wniosków przystąpili do ich rozpatrywania. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku złożenia wniosku o 500 plus w lipcu lub sierpniu, termin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczenia mija 31 października, natomiast wnioski złożone we wrześniu muszą zostać rozpatrzone do końca listopada. Jednak nie czekamy do ostatniej chwili i staramy się weryfikować wnioski tak szybko, jak jest to możliwe. W rezultacie rozpatrzyliśmy już prawie 80 procent wszystkich złożonych wniosków o 500 plus - informuje w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń.