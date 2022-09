Zmiany w przepisach ruchu drogowego. Kolejne wchodzą w życie 21 września. Co czeka kierowców?

Jakie zmiany czekają kierowców?

21 września dojdzie do zmiany przepisów dotyczących chodnika. Mają one na celu likwidację „dualizmu pojęciowego”. Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzony zostanie podział drogi dla pieszych na trzy części.

chodnik , przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

, przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch; pas buforowy , który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów; pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Wbrew niektórym doniesieniom medialnym, zmiany nie oznaczają, że nie można będzie w ogóle parkować na drodze dla pieszych. Konieczne będzie jednak pozostawienie przejścia dostępnego wyłącznie dla niezmotoryzowanych o szerokości co najmniej 1,5 metra. Co ważne, będą to mogły robić jedynie pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.