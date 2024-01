Zmiany w Straży Granicznej. Anna Michalska nie będzie rzeczniczką prasową Straży Granicznej. Jej następca jest z Pomorza OPRAC.: Daniel Nawrocki

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.