Zmiany w systemie miejskich tramwajów i autobusów. Nowe połączenia i przystanki

Zgodnie z zapowiedziami urzędników zlikwidowana ma zostać linia autobusowa 118, która łączy Ujeścisko z Dworcem Głównym, przy okazji zapewniając mieszkańcom Zaroślaka czy Starego Chełmu dojazd do Centrum lub Chełmu i Ujeściska.

Decyzję tę tłumaczył Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.

- Po uruchomieniu trasy tramwajowej „Nowa Warszawska” połączenie w relacji Ujeścisko-Centrum przejmą właśnie tramwaje. Mieszkańcy zyskają atrakcyjną ofertę, ponieważ tramwaje w tej relacji będą kursować w godzinach szczytu średnio co ok. 5 minut, a nie tylko co 20 minut jak obecnie autobusy linii 118. Natomiast podstawową obsługę Zaroślaka i „starego” Chełmu przejmie linia autobusowa 108, której rozkład jazdy zostanie wzbogacony o dodatkowe kursy we wszystkie dnia tygodnia - mówił Piotr Borawski.