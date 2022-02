Zmiany w terminarzu PlusLigi. Jastrzębski Węgiel nie przyjedzie do Gdańska. Zamiast tego mecz z Asseco Resovią

Nie zmienia się dzień, ani godzina rozegrania meczu. Spotkanie Trefla Gdańsk z Asseco Resovią odbędzie się w najbliższą niedzielę 6 lutego o godz. 14.45.

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju parę dni temu poinformowała o zakażeniach koronawirusem. Dotknęło to grupy zawodników i aktualni mistrzowie Polski nie byli w stanie rozegrać najbliższych meczów. Trefl dostrzegł ryzyko i odpowiednio wcześniej zaczął wdrażać w życie plan B. Bardzo szybko udało się zorganizować spotkanie z Asseco Resovią, które pierwotnie miało zostać rozegrane 13 marca.

- Sytuacja epidemiologiczna cały czas wymaga od nas reagowania na bieżąco i wprowadzania wielu zmian w terminarzu całej PlusLigi. Nam do tej pory udało się rozegrać wszystkie mecze zgodnie z planem, ale wiemy już, że na pewno nie pojedziemy do Kędzierzyna-Koźla w pierwotnie zakładanym terminie 13 lutego, ponieważ ZAKSA dzień wcześniej będzie grać na wyjeździe zaległy mecz Ligi Mistrzów. Odwołanie niedzielnego meczu z Jastrzębskim Węglem powodowałoby więc prawie trzytygodniową przerwę w grze. Bardzo się cieszymy, że szybko udało się wprowadzić plan B i do Gdańska przyjedzie Asseco Resovia. To także dla nas bardzo ważne z uwagi na naszych kibiców, którzy już zakupili bilety na niedzielne spotkanie. Myślę, że dla wszystkich jest to najlepsze, możliwe rozwiązanie, że w tym samym terminie rozegramy mecz z innym topowym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że wszyscy fani, którzy planowali spędzić niedzielę z siatkarskimi emocjami, bez zmian będą nas wspierać z trybun Ergo Areny. Bardzo dziękujemy Asseco Resovii oraz Polskiej Lidze Siatkówki za wspólne, szybkie działanie - powiedział prezes Trefla Dariusz Gadomski.