Znalezione zwłoki to ciało Grzegorza Borysa. Funkcjonariusze w poszukiwaniach rozcinali pływające wyspy

Informacje o identyfikacji zwłok odnalezionych w rejonie poszukiwań przekazała w poniedziałek, 6 listopada Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

- Zakończyły się czynności oględzin ujawnionych w dzisiaj zwłok mężczyzny w rejonie poszukiwań. Pozwoliły one na ustalenie, że są to zwłoki Grzegorza Borysa. Oczywiście co do przyczyny śmierci będą prowadzone dalsze czynności, w tym sekcja zwłok – powiedziała.