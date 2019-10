Znamy laureatów Medali Św. Wojciecha oraz Księcia Mściwoja II!

Trener siatkarski Andrea Anastasi, prof. kardiologii Grażyna Świątecka oraz Europejskie Centrum Solidarności otrzymają w poniedziałek Medale Świętego Wojciecha. Pośmiertnie Medal Księcia Mściwoja II otrzyma zmarły w styczniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. To najważniejsze, obok Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska, miejskie odznaczenia.

Po raz ostatni Medale wręczono w 2015 roku. Powodem przerwy była śmierć członków Kapituły Medali: abp. Tadeusza Gocłowskiego, prof. Jerzego Sampa i prof. Jerzego Młynarczyka oraz zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Gdańska - po wielu latach Bogdana Oleszka zastąpiła Agnieszka Owczarczak. W piątek 25 października przewodnicząca wraz z Mistrzem Kapituły Medali prof. Edmundem Wittbrodtem oraz Kanclerzem Kapituły poinformowali o nominacjach do tegorocznych nagród. Zostaną one wręczone w poniedziałek 28 października o godz. 17:00 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa.

- Oba Medale Rada Miasta Gdańska ustanowiła w 1996 roku, a zostały po raz pierwszy wręczone rok później - mówiła Agnieszka Owczarczak. - Są przyznawane osobom lub instytucjom, z Polski lub zagranicy, którzy przyczyniają się do rozsławiania imienia Gdańska na całym świecie w różnych dziedzinach - dodała.

- Laureatem Medalu Św. Wojciecha był m.in. śp. Tadeusz Jabłoński, którego w tym tygodniu pochowaliśmy, był też Lech Bądkowski, który będzie w Gdańsku patronem 2020 roku - mówił prof. Edmund Wittbrodt. - W ciągu tych lat przyznano 133 Medale Księcia Mściwoja II, a Medalu Świętego Wojciecha 76. W tym roku Kapituła rozpatrzyła 15 wniosków. 6 o Medale Księcia Mściwoja II, 9 o Medale Św. Wojciecha. Przyznamy trzy Medale Św. Wojciecha oraz jeden szczególny Medal Księcia Mściwoja II - dodał. Medal Św. Wojciecha trafi m.in. do Andrei Anastasiego, byłego już trenera siatkarzy Trefla Gdańsk, który przez pięć lat pracy w gdańskim klubie doprowadził go do największych w historii sukcesów. Zdobył z Treflem srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski, dwukrotnie Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Dzięki niemu gdańscy siatkarze grają obecnie w Lidze Mistrzów. Jego kandydaturę do nagrody zgłosiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Ma wielkie zasługi dla wybrzeżowej siatkówki - mówił prof. Edmund Wittbrodt.

Drugą osobą, do której trafi Medal Św. Wojciecha jest wybitna kardiolog prof. Grażyna Świątecka. To uznanie jej działalności społecznej na rzecz osób samotnych i zdesperowanych. W 1967 roku powołała do życia Gdański Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel". Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce. Współzałożyła oraz przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Pomocy Telefonicznej.

- Zainicjowała coś, co wtedy jeszcze nie było tak określane, ale dziś mówimy na to telemedycyna. To był początek w pomaganiu na odległość. Ten telefon uratował życie wielu osobom. Jako wolontariuszka siedziała po drugiej stronie telefonu osoby potrzebującej pomocy. Reprezentowała Polskę w instytucjach, które w Europie z tego typu rozwiązań korzystały. Użyczała nawet swojego mieszkania na potrzeby towarzystw, które tym się zajmowały. Będąc przez całe życie samotną poświęciła się osobom potrzebującym. Określiła standardy związane z kardioterapią - mówił prof. Edmund Wittbrodt. O przyznanie jej nagrody wnioskowało Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej jeszcze z poparciem prezydenta Pawła Adamowicza.



Nagrodzona zostanie także jedna instytucja. Jest to Europejskie Centrum Solidarności. Powołane do życia w 2007 roku, a siedem lat później otwarte w obecnej siedzibie, jest jedną z najaktywniejszych instytucji kultury w Gdańsku. Oprócz ukazywania historii Solidarności stale proponuje nowe wydarzenia, wystawy i spotkania.

- Spełnia wszelkie nasze wyobrażenia o tym, kto powinien ten medal otrzymać. ECS pokazuje wszystkie wartości, które przyświecały zmianom politycznym w Polsce oraz budowaniu relacji między narodami - uzasadniał prof. Edmund Wittbrodt. To właśnie on wnioskował o przyznanie nagrody ECS-owi. Jedynym laureatem Medalu Księcia Mściwoja II będzie zmarły 14 stycznia tego roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- To osoba, o której wszyscy wiedzą co zrobił. Dla niego było ważne budowanie relacji, tolerancja, dialog, otwartość na różne kultury. Najważniejsze to jest to co budował pomiędzy ludźmi, relacje między mieszkańcami, to, że gdańszczanie są dumni ze swojego miasta - mówił prof. Edmund Wittbrodt. O nagrodę dla zmarłego prezydenta wnioskowała członkini Kapituły Barbara Szczepuła - Ponikowska, publicystka Dziennika Bałtyckiego. Prof. Andrzej Januszajtis przypomniał, że to za czasów gdy Paweł Adamowicz był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska zaczęto wręczać Medale. - Cieszę się bardzo z tego, że te osoby dostaną Medale, niestety prezydent Adamowicz już pośmiertnie. On zainicjował te Medale, i ten Medal po śmierci do niego wraca, to smutna dziejowa poezja historyczna. Zasłużył na to ze wszech miar. Znałem go odkąd był najmłodszym radnym w Radzie, którą miałem zaszczyt kierować. Patrzyłem jak ten człowiek dojrzewa i stawał się prawdziwym ojcem nie tylko miasta, ale i mieszkańców. Wspominam go z największą czułością i z żalem, że już go nie ma wśród nas - powiedział Kanclerz Kapituły.

Prezydent Paweł Adamowicz jest już laureatem Medalu Św. Wojciecha. Otrzymał go w roku 2010. O przyznanie nagrody może wnioskować przewodnicząca Rady Miasta Gdańsk, grupa dziesięciorga radnych, prezydent Gdańska, członek Kapituły oraz zarządy organizacji pozarządowych.

