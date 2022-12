Znamy oferty w przetargu na przebudowę ul. Kielnieńskiej w Gdańsku OPRAC.: Anna Olejniczak

Ulica Kielnieńska i tzw. ul. Nowa Koziorożca mają stać się wizytówką Osowej. Główna arteria zostanie przebudowana na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta. Na realizację tego zadania przeznaczono w budżecie 85 mln złotych. Do przetargu wpłynęło pięć ofert - najniższa z nich opiewa na ok. 63,5 mln złotych.