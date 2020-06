Znamy oficjalne terminy dokończenia Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Gdańsk bez finału, kluby zagrają w Portugalii i Niemczech

Komitet wykonawczy UEFA zatwierdził zmiany, do jakich musiało dojść, by europejskie puchary zostały dokończone. Liga Mistrzów i Liga Europy zostaną wznowione po zakończeniu krajowych rozgrywek. W przypadku Champions League, 7 i 8 sierpnia odbędą się rewanże 1/8 finału. Juventus zmierzy się z Olympique Lyon (w pierwszym meczu było 0:1), Manchester City z Realem Madryt (2:1), FC Barcelona z Napoli (1:1) i Bayern Monachium z Chelsea (3:0). W następnych tygodniach okaże się, czy te mecze odbędą się na boiskach gospodarzy, na co naciskają kluby, czy w Portugalii.

Podobnie rzecz się ma w Lidze Europy. Tyle że tam są jeszcze pary, które nie rozpoczęły rywalizacji w 1/8 finału. W każdym razie po jej rozegraniu drużyny przeniosą się do dwóch krajów – uczestnicy Ligi Mistrzów do Portugalii, a Ligi Europy do Niemiec. W pierwszym przypadku chodzi o Lizbonę, gdzie na Estadio da Luz (na co dzień gra tam Benfica) i Jose Alvalade (Sporting) od 12 do 23 sierpnia odbędzie się Final Eight. Ćwierćfinały zostaną rozegrane do 15 sierpnia, półfinały 18 i 19 oraz finał 23. Na wszystkich etapach o awansie zadecyduje jedno spotkanie.