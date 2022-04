Znamy składy na spotkanie Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno. Mecz sezonu dla gdańszczan? Wszystko na to wskazuje

Trudno o hurraoptymizm w zespole, jeśli przegrywa się dwa mecze z rzędu już na samym początku sezonu i po dwóch kolejkach nie zdobyło się choćby jednego punktu. Zdunek Wybrzeże Gdańsk zaliczyło klasyczny falstart, choć oczywiście trzeba patrzeć na to przez pryzmat rywali, a ci byli z najwyższej półki.

- Nie powiem, że w drużynie zrobiła się jakaś mocno nerwowa atmosfera, natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Jako jedyni w lidze nie zdobyliśmy punktu. Najwyższa pora to zmienić. Chcielibyśmy zacząć zdobywanie punktów już od najbliższego spotkania. Nie ma paniki czy nerwówki, ale nikt nie jest zadowolony z dotychczasowych wyników. Wiemy o co jedziemy. Jest w zespole sportowa złość i chcemy to pokazać na torze - mówi nam menedżer Wybrzeża Eryk Jóźwiak.

W niedzielę o godz. 14 gdańscy żużlowcy podejmą na własnym torze drużynę Aforti Startu Gniezno. To zdecydowanie niżej notowany przeciwnik niż dwaj poprzedni i chyba nikt nie wyobraża sobie, by Wybrzeże po raz kolejny miało nie zdobyć punktów. - Nie możemy patrzeć na przeciwnika. Bez znaczenia czy jest to Start Gniezno, Orzeł Łódź czy Falubaz Zielona Góra, w każdym meczu nastawiamy się na zwycięstwo. W tym roku liga jest bardzo wyrównana i już po dwóch kolejkach widzimy, że każdy może wygrać z każdym - dodał Jóźwiak.