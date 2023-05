Znamy szczegóły VI Forum Wizja Rozwoju. Finanse będą w centrum debaty, w której udział wezmą eksperci, politycy czy ludzie biznesu

O finansach na VI Forum Wizja Rozwoju

Organizatorzy Forum Wizja Rozwoju zaprosili wybitnych ekspertów, komentatorów życia gospodarczego, polityków i przedstawicieli świata biznesu do wspólnej dyskusji na temat dróg rozwoju Polski oraz przedstawienia propozycji rozwiązań, które mogą korzystnie wpłynąć na gospodarkę kraju i jakość życia jego obywateli. Wielu renomowanych gości skupi się na zagadnieniach dotyczących finansów, które mają kluczowe znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości Polski.

Innym istotnym zagadnieniem, które zostanie omówione na Forum, jest "Czy zastąpienie wskaźnika WIBOR przez nowy indeks WIRON to rewolucja na rynku kredytowym? Jak wpłynie to na kredytobiorców i gospodarkę?". To zagadnienie wzbudza duże zainteresowanie tysięcy obywateli, którzy posiadają kredyty hipoteczne i obecnie obserwują z niepokojem przyszłość.

Goście specjalni, którzy przyłączą się do dyskusji na VI Forum Wizja Rozwoju, to eksperci z różnych dziedzin, m.in.: Piotr Patkowski, Wiceminister Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych; Andrzej Stefaniak, analityk finansowy; Dariusz Janus, Główny Ekonomista Instytutu Biznesu; Zbigniew Minda, Prezes GPW Benchmark; Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Wojciech Cichowski, Prezes Zarządu BAUHAUS INVESTMENT Sp. z o. o.