Znamy terminarz 27 i 28 kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarskie derby Trójmiasta rozegrane zostaną w niedzielę, 31 maja o godz. 17.30

- Mamy już wyniki wszystkich testów. Są one bardzo optymistyczne. Na 800 przebadanych osób mamy tylko jeden przypadek pozytywny w kierunku aktywnej infekcji Covid-19, potwierdzony dwoma testami. Co ważne bez konsekwencji dla klubu, gdyż nie jest to zawodnik ani członek sztabu szkoleniowego – mówi prof. Krzysztof Pawlaczyk, członek komisji Mmedycznej PZPN-u oraz ekspert medyczny ekstraklasy. – Przypadek ten udało się wychwycić wcześnie dzięki przeprowadzaniu i analizie ankiet medycznych. Osoba ta nie miała kontaktu z drużyną. To pokazuje, że wprowadzona przez nas izolacja sportowa oraz codzienne wypełnianie ankiet medycznych ma głęboki sens. Kluby muszą ściśle przestrzegać tej procedury aż do ostatniego meczu sezonu.

Ekstraklasa 25 kwietnia otrzymała od premiera Mateusza Morawieckiego zielone światło na przygotowania do wznowienia rozgrywek. Spotkania PKO Ekstraklasy mają zostać wznowione w piątek, 29 maja i zakończone 18-19 lipca.