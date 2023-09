Znamy wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2024! Które projekty wygrały?

Letnica z najlepszą frekwencją w BO 2024

W tej liczbie - 111 projektów - 48 zostanie przekazanych w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Cała reszta to te "zwykłe", dotyczące kwestii dzielnicowych i ogólnomiejskich. Na realizację zostanie przeznaczonych 19,11 mln złotych. Pozostała kwota z tegorocznej puli, która wynosi 1,32 mln złotych, przejdzie do następnej edycji.

Ogólnomiejskie projekty, które podbiły ser

Wśród zwycięskich projektów ogólnomiejskich możemy znaleźć m.in. kompleksowe rozwiązanie problemu dużej ilości dzików w mieście . Na ten projekt przekazane zostanie dokładnie pół miliona złotych. Autorem tego pomysłu jest Jadwiga Kaleńczyk, a zakłada on nie tylko działania ze strony administracji miasta, ale też pełną edukację mieszkańców w tym temacie.

ZOBACZ TAKŻE: W weekend Targi Mieszkań i Domów w Gdańsku. Spotkania z ekspertami, oferty nieruchomości

Oprócz tego powstanie też nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich, która będzie kosztować 2 mln zł. Inne ogólnomiejskie projekty to godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami (100 tys. zł) i zakup nowych książek do gdańskich bibliotek (72 tys. zł).

Z kolei zielone, ogólnomiejskie projekty to m.in. "Gdańsk ratuje stare drzewa - edycja Południe" (380 tys. zł), "Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej" (380 tys. zł), "Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach" (225 tys. zł), "Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska" (22 tys. zł) oraz "Polana Miejskiej Owcy" (40 tys. zł).