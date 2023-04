Znane firmy wprowadzają się do Trójmiasta i zostają na kolejne lata, powiększając swoje zespoły

Kainos na całym świecie zatrudnia ponad 3000 osób, a 10 proc. z nich pracuje w Gdańsku. Dwa główne obszary działalności polskiego biura to wytwarzanie oprogramowania oraz wdrożenia systemu Workday.

– Przez 15 lat obecności Kainos w Polsce zmienił się świat i sposób, w jaki pracujemy. Nasz zespół rośnie, ale nie potrzebujemy już biurka dla każdego pracownika. Pozostajemy w Tryton Business House. Opuściliśmy biuro, które służyło nam od 2016 roku i przenosimy się na mniejszą powierzchnię, która będzie dostosowana do hybrydowego modelu pracy, który jest u nas standardem. Pracujemy zdalnie. Mamy pracowników w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie czy Katowicach. Nasze nowe biuro będzie przestrzenią do spotkań i współpracy. Milion funtów, które zainwestujemy, pozwoli nam wykorzystać m.in. niskoemisyjne technologie przybliżające nas do celu bycia firmą zeroemisyjną do 2025 roku. To też dowód na to, że nigdzie się z Gdańska nie wybieramy i chcemy nadal współtworzyć dobry klimat dla IT w Trójmieście – mówi Jakub Stempnik, Country Lead for Poland, Kainos.