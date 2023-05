Znany na całym świecie statek National Geographic przypłynął do Gdańska. Zobaczcie zdjęcia!

Statek National Geographic Explorer zacumował w Gdańsku. Zobaczcie zdjęcia!

Od godziny 8:00 do 18:00 statek National Geographic Explorer będzie stał zacumowany przy nabrzeżu Westerplatte. Statek ma banderę Bahamy, a kolejny raz zawita do Gdańska 26 maja. Będzie można go zobaczyć również w godzinach 8:00-18:00. Statek został zbudowany w 1982 roku w stoczni Ulstein Hatlø A/S in Ulsteinvik. Przeznaczony został do żeglugi w warunkach polarnych i otrzymał nazwę "Midnatsol". Od czerwca 2008 roku nosi on nazwę "Nationat Geographix Ecplorer.

Aktualnie statek jest w stanie zabrać 148 pasażerów na pokład, którzy mieszkają w 81 kabinach. Goście do dyspozycji mają dwie restauracje, bar, salon widokowy, a także fitness center i wellness center z sauną. LABEL Statek ma 112 m długości, 16,5 m szerokości i zanurzenie 4,7 m. Okręt pływa pod banderą Bahamy, a jego port macierzysty jest w Nassau.