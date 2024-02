Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk. Maksym Chłań strzelił dwa gole i dał Lechii zwycięstwo w Pruszkowie!

Lechia Gdańsk pewnie pokonała zespół Znicz Pruszków 2:0 w meczu Fortuny 1. Ligi. Biało-Zieloni bardzo dobrze poradzili sobie na trudnej murawie w Pruszkowie. Oba gole dla zespołu z Gdańska strzelił Maksym Chłań. Lechia miała ułatwione zadanie, bo pod koniec pierwszej połowy czerwoną kartką ukarany został Shuma Nagamatsu.

Mecz od początku układał się pod dyktando zespołu z Gdańska. Szymon Grabowski, trener Lechii, zapowiadał że jego drużyna ma dominować bez względu na to, czy gra u siebie czy na wyjeździe. I drużyna wyszła na bardzo nierówne boisko w Pruszkowie właśnie z takim nastawieniem. Już po kwadransie gry Biało-Zieloni mieli pięć rzutów rożnych, a Tomas Bobcek zmarnował trzy naprawdę dobre okazje do strzelenia gola. Do tego Iwan Żelizko głową posłał futbolówkę w poprzeczkę. Przewaga gdańskiego zespołu była coraz wyraźniejsza. Wreszcie padł zasłużony gol, a Lechia znowu popisała się bardzo ładną akcją. Zaczął ją Maksym Chłań, który zagrał do Rifeta Kapicia, a ten natychmiast odegrał futbolówkę i Chłań lobem umieścił piłkę w bramce gospodarzy. Tuż przed przerwą Shuma Nagamatsu brutalnie sfaulował Dominika Piłę. Sędzia dał Japończykowi żółtą kartkę, ale po analizie VAR zmienił decyzję i Nagamatsu po czerwonej kartce zakończył udział w tym spotkaniu. Lechia miała zatem bramkę przewagi i w perspektywie całą drugą połowę gry w przewadze.

Druga połowa meczu zaczęła się bardzo dobrze dla Biało-Zielonych. Akcję zaczął Bobcek, a po podaniu Meny ponownie do siatki trafił Chłań. Kolumbijczyk wyraźnie się rozegrał, bo poprzedni mecz skończył z golem, a ten z asystą. Na pierwszoplanową postać w ofensywie wyrasta za to Chłań, który w tej rundzie ma już trzy gole i jedną asystę, a potrzebował do tego raptem dwóch meczów.

Znicz podjął walkę i do końca próbował odwrócić losy meczu. Na boisku pojawił się Radosław Majewski, który wrócił do Pruszkowa. Gospodarze za sprawą Jakuba Wawszczyka zdobyli bramkę, ale wcześniej faulowany był Dawid Bugaj. Sędzia uznał gola ale po analizie VAR go anulował. Lechia po zdobyciu drugiego gola już nie zachwycała w Pruszkowie, ale najważniejsze, że zdobyła cenne i zasłużone trzy punkty. Zwłaszcza, że gdańszczanie spodziewali się trudnego spotkania. Jedyny minus to czwarta żółta kartka dla Miłosza Kałahura, co oznacza, że lewego obrońcy Biało-Zielonych zabraknie w kolejnym spotkaniu z Resovią.

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Maksym Chłań (35), 0:2 Maksym Chłań (51) Znicz: Mleczko - Juchymowycz, Błyszko, Grudziński - Moskwik (65 Wawszczyk), Proczek (46 Krajewski), Nowak (65 Majewski), Pomorski, Nagamatsu - Tabara (46 Imai), Stanclik (85 Fisiuk) Lechia: Sarnawski - Piła (70 Bugaj), Chindris, Olsson, Kałahur - Żelizko - Mena (81 Sezonienko), Neugebauer (70 D'Arrigo), Kapić, Chłań (86 Sypek) - Bobcek (86 Zjawiński) 90+5 min. - koniec meczu. Lechia wygrała ze Zniczem 2:0! 90+3 - żółta kartka dla Juchymowycza (Znicz) 86 min. - żółta kartka dla Pomorskiego (Znicz) 86 min. - zmiany w Lechii: za Chłania i Bobceka weszli Sypek i Zjawiński 85 min. - zmiana w Zniczu: za Stanclika wszedł Fisiuk 82 min. - żółtą kartką ukarany Bobcek (Lechia)

81 min. - zmiana w Lechii: za Menę wszedł Sezonienko 79 min. - żółta kartka dla Wawszczyka (Znicz) 78 min. - sędzia po analizie VAR anulował gola dla Znicza! 75 min. - Znicz walczy i Jakub Wawszczyk strzelił gola. Trwa jedna analiza VAR, bo wydaje się, że Bugaj był faulowany 70 min. - zmiany w Lechii: za Neugebauera i Piłę weszli D'Arrigo i Bugaj 65 min. - zmiany w Zniczu: za Moskwika i Nowaka weszli Wawszczyk i Majewski 51 min. - gol dla Lechii! Po zagraniu Bobceka i podaniu Meny ponownie do siatki trafił Chłań. Znicz - Lechia 0:2! 46 min. - początek drugiej połowy 46 min. - zmiany w Zniczu: za Proczka i Tabarę weszli Krajewski i Imai 45+3 min. - koniec pierwszej połowy. Znicz - Lechia 0:1!

45+2 min. - żółta kartka dla Nowaka (Znicz) 44 min. - zmiana decyzji. Po analizie VAR sędzia dał czerwoną kartkę Nagamatsu i Znicz będzie grać w osłabieniu 42 min. - żółtą kartką ukarany Nagamatsu (Znicz) 40 min. - Kałahur (Lechia) ukarany żółtą kartką i nie zagra w kolejnym meczu 37 min. - dobra sytuacja Lechii, ale Bobcek nie trafił piłkę w polu karnym 35 min. - bardzo fajna akcja Lechii! Chłań do Kapicia, Kapić do Chłania, a ten lobem posłał piłkę do siatki! Lechia prowadzi ze Zniczem 1:0! 33 min. - Neugebauer wrzucił z rzutu wolnego, ale nikt nie doszedł do piłki 22 min. - już siódmy róg dla Lechii! 18 min. - Lechia coraz bliżej gola. Tym razem po dośrodkowaniu Kapicia i strzale Żelizki głową piłka odbiła się od poprzeczki

16 min. - Lechia miała już piąty róg. Znowu z bliska głową strzelał Bobcek, ale nie pokonał Mleczki 9 min. - Bobcek strzelał głową z trzech metrów, ale wysoko nad bramką 7 min. - szansa Znicza. Najpierw zatrzymany został Stanclik, a potem Sarnawski bardzo dobrze zachował się po strzale Tabary 1 min. - Bobcek strzelał głową po rogu. Będzie kolejny korner dla Lechii 1 min. - początek meczu Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 25.02.2024 r.

Transmisję z meczu Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w niedzielę (25.02.2024 r.) o godz. 15:00.

A gdzie oglądać mecz Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 25.02.2024: Lechia idzie po kolejne punkty

Piłkarzy Lechii Gdańsk czeka kolejny mecz o punkty w Fortunie 1. Lidze. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego pokazali się z bardzo dobrej strony w spotkaniu z Wisłą Płock i będą chcieli to kontynuować także w Pruszkowie.

Lechia uda się na to spotkanie w roli faworyta, którą będzie musiała potwierdzić na boisku. Biało-Zieloni walczą o awans do PKO Ekstraklasy, gonią dwa czołowe zespoły i nie mogą sobie pozwolić na straty punktów z drużynami niżej notowanymi w tabeli. Widać, że gdańszczanie są dobrze przygotowani do rozgrywek, więc w Pruszkowie muszą pokazać futbol jakościowy i skuteczny. CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądają partnerki piłkarzy Lechii! One oczarowały zawodników. Zobaczcie zdjęcia

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Znicz Pruszków: 2,90

Remis: 2,95

Lechia Gdańsk: 2,38

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga

Mecz: Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk

Data meczu: 25.02.2024 (niedziela)

Transmisja: Polsat Box Go Sport

Godzina: 15:00

