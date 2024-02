Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 25.02.2024 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja, składy drużyn

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk 0:0

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 25.02.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w niedzielę (25.02.2024 r.) o godz. 15:00.

Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 25.02.2024: Lechia idzie po kolejne punkty

Piłkarzy Lechii Gdańsk czeka kolejny mecz o punkty w Fortunie 1. Lidze. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego pokazali się z bardzo dobrej strony w spotkaniu z Wisłą Płock i będą chcieli to kontynuować także w Pruszkowie.

Lechia uda się na to spotkanie w roli faworyta, którą będzie musiała potwierdzić na boisku. Biało-Zieloni walczą o awans do PKO Ekstraklasy, gonią dwa czołowe zespoły i nie mogą sobie pozwolić na straty punktów z drużynami niżej notowanymi w tabeli. Widać, że gdańszczanie są dobrze przygotowani do rozgrywek, więc w Pruszkowie muszą pokazać futbol jakościowy i skuteczny.

