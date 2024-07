Zniknął na plaży w Gdańsku Stogach. Widzieliście tego mężczyznę?

Wypadek w Gołębiewku. Pojazd potrącił rodzinę, matka z dwójką dzieci w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 lipca na drodze wojewódzkiej nr 222 w Gołębiewku. Jak informują strażacy doszło tam do potrącenia łącznie czterech osób, które...