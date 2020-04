Zniszczona karetka, pomazane sprejem i markerami elewacje. Gdańscy policjanci zatrzymali kilku sprawców. Grozi im więzienie [ZDJĘCIA]

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wybił szybę w karetce pogotowia oraz na izbie przyjęć, zaraz po tym, jak usłyszał, że z powodu epidemii nie zostanie przyjęty do szpitala. 35-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, działał w warunkach powrotu do przestępstwa. Teraz grozi mu 7 i pół roku więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia policjanci z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o zniszczeniu mienia na trenie jednego z gdańskich szpitali. Na izbę przyjęć przyszedł mężczyzna i gdy usłyszał, że z powodu epidemii koronawirusa wszystkie terapie zostały odwołane, rozzłościł się i zbił kamieniem szybę w karetce oraz w drzwiach wejściowych do szpitala. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i na terenie szpitala zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o zniszczenie mienia. Sprawca został zbadany przez lekarza, następnie został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził najbliższa noc – poinformowała st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.