Znowu rozdaliśmy drzewka Czytelnikom! Nasza akcja podbiła serca mieszkańców w Gdańsku, Sopocie i Rumi

Drzewko za surowce kolejny raz!

Po raz kolejny zaprosiliśmy naszych Czytelników do specjalnej akcji, w której można było wymienić swoje nieprzydatne sprzęty czy makulaturę na drzewko. W sobotę, 23 marca, od godziny 11:00 do 14:00 byliśmy dla Was w Gdańsku, Sopocie oraz Rumi. I znowu nie zawiedliście, ponieważ frekwencja była niesamowita. Już przed godziną 11:00 we wszystkich lokalizacjach formowały się kolejki do stanowisk z wagami. Nie trzeba było długo czekać, żeby móc zobaczyć zapełnione surowcami kontenery.

A za sprzęt i makulaturę można było odebrać najróżniejsze rośliny. W zamian za surowce uczestnicy dostawali jodły koreańskie, świerki, sosny czarne, pigwowce, azalie, jaśminowce, hortensje, trawy ozdobne, bratki, clematisy oraz krzewy owocowe: porzeczkę czarną, agrest czerwony, aronię, porzeczkoagrest.