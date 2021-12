Znudził Ci się schabowy? Spróbuj schabu po dziekańsku. Prosty przepis na pieczony schab Katarzyna Puczyńska

Katarzyna Puczyńska

Ten przepis Cię zaskoczy! Schab po dziekańsku to pomysł na szybki i bardzo prosty w wykonaniu obiad. Wystarczy dzień wcześniej zamarynować mięso, a godzinę przed podaniem obsmażyć i wstawić je do piekarnika. Co ważne - schab jest miękki i soczysty, a dzięki dodatkowi ziołowej panierki jest także bardzo aromatyczny. Sprawdź nasz prosty przepis na schab po dziekańsku.