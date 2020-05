ZOO w Gdańsku ponownie otwarte. Na zwiedzających czekają nowe zasady i inne niespodzianki

We wtorek, 19 maja, po blisko dwóch miesiącach zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa, podwoje Gdańskiego Ogródu Zoologicznego ponownie zostały otwarte.

Turyści mogą go odwiedzać w godzinach 9:00 – 19:00. Jednocześnie w zoo może przebywać jedynie 500 osób. Wejść na jego teren mogą jedynie osoby, które zakupią bilet wstępu drogą internetową oraz posiadacze "biletów na przyszłość", które można było kupić, kiedy atrakcja była nieczynna. Ze względu na konieczność uniknięcia zgromadzeń oraz w celu przyzwyczajenia zwierząt do obecności gości wejścia na karty (np. mieszkańca, turysty, dużej rodziny) nie będą honorowane, do odwołania. Niezmiennie do odwiedzin bezpłatnych zoo zaprasza seniorów i dzieci do lat 3.

Podczas wizyty w ogrodzie konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Należy pamiętać o zasłanianiu nosa i ust maseczką lub fragmentem odzieży. Podczas spaceru nie należy dotykać barierek. Z troski o odwiedzających, podczas wizyty w zoo możliwe będzie oglądanie zwierząt tylko na wybiegach. Zamknięte do odwołania są wszystkie pawilony, np. żyraf, ptaków, małp czy lwów, a zwierzęta można obserwować na wybiegach.