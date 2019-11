Zostań świętym Mikołajem! Pomóż w świątecznej akcji MOPR i spraw, by dla potrzebujących dzieci święta były radosne.

W Gdańsku trwa świąteczna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pt. „Każdy może pomóc”. Pracownicy MOPRu bardzo dziękują wszystkim osobom, które już włączyły się w przedsięwzięcie na rzecz dzieci objętych pomocą społeczną. Zachęcają też innych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli firm oraz instytucji miejskich do wsparcia tego projektu.

Uwaga, listy można pobrać głównie drogą mailową, dlatego osoby zainteresowane włączeniem się w akcję prosimy o kontakt pod adresem: kmp@mopr.gda.pl W razie wątpliwości, pomogą pracownicy gdańskiego MOPR, tel.: 797 909 120. Przygotowane upominki dla dzieci prosimy dostarczyć w dniach od 9 do 13 grudnia do siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich – AmberExpo, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku (godziny odbioru są podane w listach). Przyjmą je nasi pracownicy.

Dzieci otrzymają prezenty podczas grudniowej zabawy świątecznej w MTG – Amber Expo.

– Apeluję do wszystkich gdańszczan, by włączyć się w tę piękną inicjatywę – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Tak niewiele trzeba, by dać potrzebującym dzieciom chwilę radości, spełnić ich marzenia!

Dodajmy, że to już VIII edycja projektu „Każdy może pomóc”. W poprzednich, dzięki zaangażowaniu gdańszczan udało się obdarować łącznie ponad 3,5 tysiąca najmłodszych mieszkańców miasta.