Zostańwdomu i czytaj Twój tygodnik online! Kup dostęp na 30 dni za połowę ceny. Czytaj gazetę w formie PDF

#zostańwdomu i czytaj codzienną gazetę, w tym także Twój tygodnik co piątek online

Stworzyliśmy przyjazny i prosty sposób dostarczania codziennej prasy wprost na Twój komputer, tablet czy telefon. Możesz kupić gazetę w wersji elektronicznej w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby starsze, które nie mają możliwości, by pójść do kiosku i przeczytać najnowsze wiadomości – udostępnij im gazetę online, aby mogli być na bieżąco i funkcjonować tak, jak do tej pory.

Jak kupić gazetę w formacie PDF?

Wybierz dostęp na tyle dni, ile potrzebujesz i kliknij przycisk „wybierz”. Do 31.03 obowiązuje promocja dostępu na 30 dni za połowę ceny. Wpisz swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. To niezbędne do utworzenia konta Czytelnika, dla którego zostanie uruchomiony dostęp do gazety online. Wybierz opcję płatności, która najbardziej Ci odpowiada. Kliknij przycisk "płacę" i dokonaj płatności. Po zatwierdzeniu płatności, wybrany dostęp do gazety online jest aktywny. Pamiętaj, aby być zalogowanym.

Aby przeczytać poprzednie wydania gazety, kliknij w zakładkę archiwum i wybierz datę, która Cię interesuje. Kliknij „zobacz całe wydanie”, a następnie pobierz gazetę online w formacie PDF.