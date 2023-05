Zostawił walizkę i spowodował fałszywy alarm bombowy. Złapano go parę dni później za kradzież

33-latek spowodował fałszywy alarm bombowy

Do sytuacji doszło 29 kwietnia w rejonie Głównego Miasta. Do budynku jednej z instytucji wszedł mężczyzna i w przedsionku pozostawił walizkę. Zaraz potem opuścił pomieszczenie. To spowodowało uruchomienie procedur wymaganych w takich przypadkach. Policja wyznaczyła strefę bezpieczeństwa, wstrzymano ruch na pobliskich ulicach. Do akcji włączeni zostali także policyjny pirotechnik oraz kontrterroryści. Wszystko to po to, żeby stwierdzić, że walizka nie stanowi zagrożenia i jedynie imitowała ładunek wybuchowy.

Sprawa trafiła do kryminalnych z komisariatu na Śródmieściu. Ci szczegółowo zbadali wszystkie informacje i zabezpieczyli monitoring. Szybko udało się ustalić wizerunek sprawcy, który trafił w ręce funkcjonariuszy parę dni później z zupełnie innej przyczyny...