ZUS przypomina: wnioski o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej można wysyłać do 3 czerwca

Czas na złożenie dokumenty tylko do 3 czerwca

Do 20 maja płatnicy musieli złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok . Jeżeli płatnik opłacił składkę w kwocie wyższej niż ustalona to otrzyma jej zwrot. Warunkiem jest, aby nie miał zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Wnioski o zwrot nadpłaty zostały udostępnione na profilach płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można je znaleźć w widoku „Dokumenty i wiadomości”, w sekcji „Dokumenty robocze”. Przygotowany dokument RZS-R należy sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać – także przez PUE ZUS. Termin upływa 3 czerwca. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Przed podpisaniem i wysłaniem należy potwierdzić rachunek, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunek bankowy nie jest przypisany do konta w ZUS, to płatnik powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać.