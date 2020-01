Zuza Jabłońska o krok od wydania płyty. Będzie pełna niespodzianek. A już 12 stycznia młoda artystka wystąpi na finale WOŚP w Gdańsku

Mimo rozwijającej się kariery w stolicy, Zuza uczy się w rodzinnym Gdańsku, a dokładniej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kolbergera. Przyznaje, że przez liczne rozjazdy nie ma zbyt wiele czasu dla siebie. Zaznacza jednak, że szkoła jest dla niej bardzo ważna i stara się regularnie nadrabiać wszelkie zaległości. W trudnych chwilach wspierają ją rodzice oraz sama placówka.

- Pierwszy semestr był dla mnie bardzo ciężki ponieważ wyszedł mój nowy singiel "Wisła", a ze względu na jego promocję musiałam często wyjeżdżać do Warszawy - wspomina artystka. - Działo się to przeważnie w środku tygodnia i wiązało się z opuszczaniem szkoły. Raz zdarzyło się tak, że w ciągu tygodnia potrafiłam pojechać do stolicy trzy razy na 4-5 godzin i tego samego dnia wrócić, by następnego dnia pójść do szkoły. Przy dobrej organizacji można to jakoś pogodzić, mimo że czasami jest lepiej lub gorzej.